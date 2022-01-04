Превышение ПДК не зафиксировали в районе рядом с Антипинским НПЗ, где произошел пожар

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не выявило превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны Антипинского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства во вторник.

"4 января 2022 года отбор проб воздуха проведен в ближайшей точке жилой застройки села Антипино и на границе санитарно-защитной зоны Антипинского нефтеперерабатывающего завода с учетом направления ветра. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

Пожар произошел утром 4 января, на заводе загорелась установка глубокой переработки мазута. Площадь пожара составила 100 кв. м. Эвакуация не потребовалась, никто не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.