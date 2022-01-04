Двух пострадавших в ДТП в Белоруссии россиянок на реанимобиле доставят в Смоленск

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Пострадавших в ДТП в Витебской области двух россиянок с травмами позвоночника транспортируют на родину в реанимобиле, который приедет из России. Об этом во вторник сообщила первый замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова.

"Принято общее решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России", - сказала Кроткова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава. По ее словам, "вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда - по местам жительства". "Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется", - отметила она.

Кроткова также сообщила, что "сегодня вечером в больнице останутся трое пострадавших в ДТП". "Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, самочувствие ближе к удовлетворительному", - сказала Кроткова. Остальных пострадавших, как только завершатся следственные действия, туркомпания отвезет в Минск, где им будет предложено или продолжить экскурсию, или поехать домой. В основном это амбулаторные пациенты, всем будут выданы выписные эпикризы с диагнозами и рекомендациями.

Замминистра сообщила, что во вторник белорусские медики провели онлайн-консультацию с коллегами из центра нейрохирургии имени Бурденко и Федерального центра медицины катастроф. "Сверена тактика ведения пациентов, проведен осмотр и консультация, изучены лабораторные исследования, рентген-документация, результаты компьютерной томографии", - отметила она.

Кроткова во вторник посетила областную клиническую больницу Витебска, встретилась с пострадавшими в ДТП россиянами, приняла участие в медицинском консилиуме, на котором обсуждались методики лечения и транспортировки в Россию двух пациенток.

По данным Минздрава, 3 января в больницу были доставлены 42 человека с различными травмами. В этот день на 120-м км автодороги М-8 водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились 40 граждан России. В результате водитель легкового автомобиля погиб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.