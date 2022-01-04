В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным автобусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении виновника ДТП в Ленинградской области, где при столкновении двух легковых машин и экскурсионного автобуса погибла женщина, еще шесть человек пострадали. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"В настоящее время в отношении виновника ДТП СО ОМВД России по Лодейнопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего на 187-м км автодороги "Кола" в результате которого погибла женщина и шесть человек, в том числе трое детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Ход расследования поставили на личный контроль городского прокурора.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что инцидент произошел около 12:20 мск 4 января на автодороге "Кола". По данным ведомства, госпитализировали три человека.

"Женщина, управляя автомобилем Skoda Octavia, при совершении обгона выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате столкновения Skoda Octavia совершила еще одно столкновение с автобусом, в котором находились более 40 человек, после чего Skoda съехала в кювет. В результате ДТП женщина - водитель Skoda скончалась на месте, пассажиры Skoda, мужчина и пятилетний ребенок, в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Один пассажир Volkswagen также госпитализирован. Пассажиры автобуса травмы не получили", - говорится в сообщении.