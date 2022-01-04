В ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти один человек погиб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Один человек погиб и еще несколько были госпитализированы в результате ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

"4 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и экскурсионного автобуса. В легковушке погиб один человек, несколько человек были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Пожарные произвели разблокировку пострадавших и передели их бригаде скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что информация об аварии поступила 4 января примерно в 13:20. Авария произошла на 187-м км федеральном автодороги Р-21 "Кола".

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" также добавили, что, по предварительной информации, в автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал. В легковых автомобилях в результате ДТП один человек погиб, пострадало пятеро, в том числе двое детей.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД, медики, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. "Патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами на данном участке дороги Р-21 выполнялись в нормативные сроки. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет", - говорится в сообщении ведомства.