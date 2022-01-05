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Протесты в Казахстане

Информация о "минировании" консульства Казахстана в Татарстане не подтвердилась

Местные СМИ ранее сообщили, что к консульству Казахстана в Казани прибыли экстренные службы

ТАСС, 5 января. Сообщение о "минировании" поступило на почту консульства Казахстана в Казани, проверка показала, что эта информация не подтвердилась, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Поступило в консульство сообщение на почту об угрозе - "минировании". Все проверили, информация не подтвердилась", - рассказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили, что к консульству Казахстана в Казани прибыли экстренные службы.

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста сразу в нескольких городах республики, они начались в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство.

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