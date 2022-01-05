Тело мужчины нашли под завалами на месте обрушенного здания фабрики под Иваново

ТАСС, 5 января. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами обрушенной части неэксплуатируемого здания фабрики в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель прокуратуры региона.

"Тело обнаружили, это 37-летний мужчина", - сообщила собеседница агентства, отметив, что на данный момент продолжаются поиски собственника здания.

Ранее сообщалось, что в среду утром произошло обрушение деревянного перекрытия здания с элементами бетонных конструкций, прежде принадлежавшего одной из городских фабрик в Фурмановском районе Ивановской области. По предварительным данным, двое мужчин пытались осуществить демонтаж металлической опоры, один из них оказался под завалами. По данному факту следователями и Фурмановской межрайонной прокуратурой проводится проверка.