Большинство пострадавших в ДТП в Нижегородской области являются жителями Чувашии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Четверо пострадавших в ДТП в Нижегородской области являются жителями Чувашии, они отказались от госпитализации в Лысковскую ЦРБ и планируют продолжить лечение по месту жительства, сообщили ТАСС в Минздраве Нижегородской области.

"По информации регионального Минздрава, пятеро пострадавших доставлены в Лысковскую ЦРБ, один из них госпитализирован с тяжелой сочетанной травмой. У остальных диагностированы множественные травмы и повреждения, все они, включая детей, являются жителями Республики Чувашии", - рассказали в министерстве.

Четверо пострадавших отказались от госпитализации в Лысковскую ЦРБ, так как планируют продолжить лечение по месту жительства. По данным областного Минздрава, они уже направляются туда в сопровождении родственников.

ДТП произошло 5 января на дороге Нижний Новгород - Казань. Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном Volkswagen. В результате три человека из Renault (водитель и два пассажира) погибли, один пострадал. В минивэне пострадали четыре человека, из них два несовершеннолетних.

По факту ДТП областная прокуратура организовала проверку.