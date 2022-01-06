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Уголовное дело возбудили в Ленобласти по факту ДТП со скорой, где погибли два человека

Авария произошла вечером 5 января на 637-м км трассы М-10, ее виновник задержан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Ленинградской области, где столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Тосненской городской прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 января в 19:23 мск на 637-м км трассы М-10 в направлении движения от Москвы к Санкт-Петербургу в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 27-летний гражданин Узбекистана, управлявший автомобилем Daewoo Nexia, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Transit. Иностранный гражданин задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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РоссияЛенинградская область
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