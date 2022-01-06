Уголовное дело возбудили в Архангельске по факту гибели двух детей в результате пожара

ТАСС, 6 января. Уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено в Архангельске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня днем в деревянном многоквартирном доме на улице Стахановской в Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из комнат обнаружены тела мальчика 2018 года рождения и его сестры 2020 года рождения. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу, назначены судебно-медицинские, химическая и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительной информации, мать оставила детей одних в квартире, когда они спали.