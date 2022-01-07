Пострадавшего при сходе лавины туриста в Бурятии эвакуировали на вертолете

ТАСС, 7 января. Спасатели в Бурятии в пятницу утром эвакуировали на вертолете туриста, который пострадал при сходе лавины, еще один турист возвращается из похода со спасательной группой пешком, сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Сообщение о сходе лавины на пике "Дружба" поступило днем четверга. Под сход попала группа из трех туристов, один погиб, один пострадал. Следователи начали проверку.

"Ночью 7 января спасатели Бурятский республиканской ПСС прибыли к месту, где находились пострадавшие туристы. В связи с тяжелым состоянием пострадавшего и длительностью спуска было решено эвакуировать его авиацией. Сегодня утром из Иркутска в район эвакуации прибыл Ми-8 МЧС России с двумя врачами и пятью спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. Пострадавший и тело погибшего были эвакуированы бортом Ми-8, третий участник группы возвращается вместе со спасателями пешим порядком", - говорится в сообщении.

Как сообщили в региональной прокуратуре, надзорное ведомство взяло на контроль проверку несчастного случая.