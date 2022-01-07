В результате ДТП в Цильнинском районе Ульяновской области госпитализировали шесть человек

УЛЬЯНОВСК, 7 января. /ТАСС/. Врачи оставили в больницах шесть из восьми пострадавших, в том числе двоих детей, получивших травмы в аварии на трассе в Цильнинском районе Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Шесть человек госпитализировано, в том числе два ребенка", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что еще двое пострадавших в госпитализации не нуждались.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, пять человек находятся в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Двое из них, в том числе несовершеннолетний, в тяжелом состоянии. Еще один ребенок госпитализирован в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева. Информация о его состоянии на данный момент уточняется.

Авария произошла в ночь на 7 января на участке трассы Казань - Буинск - Ульяновск возле села Кашинка в Цильнинском районе. Столкнулись автомобили Mercedes Benz и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли три человека - 60-летняя женщина и двое подростков в возрасте 14 и 12 лет. Еще восемь человек получили различные травмы в результате ДТП, в их числе водитель и пять пассажиров Mercedes Benz, в том числе один несовершеннолетний, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota RAV4. Следственные органы СК РФ по Ульяновской области по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Ульяновской области, надзорное ведомство со своей стороны также проводит проверку по факту ДТП.