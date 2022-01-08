В поселке в ХМАО следователи проводят проверку после гибели шести человек

ТАСС, 8 января. Следователи проводят проверку по факту гибели шести человек в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ. По данным СМИ, трое погибших, предположительно, отравились суррогатным алкоголем.

Ранее издание Znak.com сообщало, что в поселке Кондинское за сутки умерли сразу шесть человек. Трое, предварительно, погибли после употребления суррогатного алкоголя. Причину смерти еще троих человек установят после проведения экспертизы.

"По факту смерти жителей поселка Кондинское проводится проверка", - сказал собеседник агентства, уточнив, что для определения причины смерти на место выехали специалисты.

Ранее девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени. За сбыт некачественного продукта уже задержаны четыре человека.