Владельцу кузбасского пансионата и его заместителю предъявили обвинение после пожара

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение владельцу пансионата "Золотой век" и его заместителю после пожара с четырьмя жертвами в Кемеровской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в воскресенье.

Что известно о пожаре в пансионате в Кузбассе

"Следственными органами 32-летнему индивидуальному предпринимателю, содержащему частный пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пансионат работал с нарушением требований противопожарной безопасности, что и повлекло смерть нескольких человек. В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия.

"Проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания, огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, различная документация, в числе которой договоры об оказании услуг и уставные документы организации. Допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее источник сообщал ТАСС, что пожар начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. Возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м. По уточненным данным, на момент пожара в учреждении находились 47 постояльцев. В настоящее время они размещены в социальных учреждениях региона.