Причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке стал обогреватель

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Неисправный электрообогреватель стал причиной пожара в многоэтажном доме в Нью-Йорке, который унес жизни по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро.

"Это все началось с неисправного электрического обогревателя. Это стало причиной пожара", - сказал он.

Глава пожарных добавил, что возгорание началось в двухъярусной квартире. Проживавшая там семья при эвакуации не закрыла за собой дверь, из-за чего пламя и дым быстро распространились. Огнем оказались охвачены второй и третий этажи, а дым окутал все здание. По словам Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожар, предположительно, начался после 11:00 (19:00 мск), а к 14:00 (22:00 мск) уже был потушен. Пожару была присвоена максимальная, пятая категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных. По последним данным, жертвами пожара стали 19 человек, в числе которых девять детей, пострадали порядка 60 человек, жизнь половины из них находится под угрозой.