В Кузбассе арестовали владельца частного пансионата после пожара с четырьмя погибшими

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Владелец частного пансионата для пожилых людей "Золотой век" в Кемеровском районе, где в ночь на 8 января произошел пожар и погибли четыре постояльца, арестован на два месяца. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

"Судом принято решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Бакуты (предприниматель, содержащий пансионат), он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта", - сказали в суде.

32-летний предприниматель, который владеет пансионатом, ранее был задержан. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что пансионат работал с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло возникновение пожара и гибель четырех человек. Также была задержана 42-летняя женщина, которая, по данным следствия, исполняла обязанности заместителя руководителя пансионата, но официально трудоустроена не была. Позднее суд также принял решение о ее аресте на два месяца.

В новость внесены изменения (14:41 мск) - добавлена информация об аресте женщины, исполнявшей обязанности замруководителя пансионата.