В Нижегородской области восстановили движение на трассе М-7 после ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Движение автомобилей на 504-м км трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области, нарушенное из-за столкновения грузовика и двух легковых автомобилей, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

"Движение на 504-м км М-7 "Волга" восстановлено в штатном режиме в 15:15 мск", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение из-за ДТП было закрыто. Водителям предложили пути объезда через Лысково и Трофимово. Позднее на участке ввели реверсивное движение. По данным дорожников, на момент происшествия проезжая часть была обработана и расчищена.

По данным ГУ МВД России по региону, водитель иномарки выехал на встречную полосу, предположительно, для обгона, где произошло столкновение с фурой, после чего - с попутно двигавшимся еще одним легковым автомобилем. В результате ДТП водитель и пассажир выехавшего на встречную полосу автомобиля погибли.