Группа МАК, расследующая возгорание самолета из РФ в аэропорту Китая, приступила к работе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал группу для участия в расследовании загорания самолета Ту-204 российской авиакомпании "Авиастар-ТУ" в аэропорту китайского города Ханчжоу, сообщает ведомство.

"В соответствии с положениями приложения 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" к Конвенции о Международной гражданской авиации расследование проводится уполномоченным органом КНР. Межгосударственный авиационный комитет сформировал группу специалистов для участия в расследовании. Группа приступила к работе", - говорится в сообщении.

В МАК добавили, что информировать о ходе расследования согласно закону будет Администрация гражданской авиации КНР (CAAC).

Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ", на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Огонь был потушен, самолет разломился на две части. Экипаж в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами. Пострадавших нет.