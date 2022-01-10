Пропавшего в Москве мальчика нашли живым

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пропавший на юго-востоке Москвы 14-летний мальчик найден живым. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного управления СК по Москве Юлия Иванова.

10 января подросток, проживающий в районе Марьино, не вернулся в положение время домой. После этого начались его поиски. "Благодаря совместной работе следователей и волонтеров "Поиск пропавших детей" местонахождение ребенка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Иванова.

Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Со своей стороны официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что в настоящее время подросток ожидает родителей в территориальном отделе полиции на станции метро "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. "Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента", - сказала она.