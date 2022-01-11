Причиной взрыва в многоквартирном доме под Тверью стала утечка из газового баллона

ТАСС, 11 января. Утечка из газового баллона стала причиной взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме в городе Красный Холм Тверской области, в результате которого 30 августа 2021 года обрушилась часть здания и погиб один человек. Мужчина, самостоятельно подключивший баллон, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Обвиняемый, находясь в принадлежащей ему квартире, расположенной в Красном Холме, произвел замену газового баллона емкостью 50 литров, не обеспечив герметичность системы подачи газа, в результате чего произошла утечка газа, и образовалось взрывоопасное газовоздушное облако", - говорится в сообщении.

По данным следствия, после контакта электрической искры произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате частичного обрушения конструкций дома травмы получила женщина, позже она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Уголовное дело направлено в Бежецкий межрайонный суд Тверской области для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, взрыв бытового газа в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в Красном Холме произошел вечером 30 августа 2021 года, в результате пострадали два человека, еще 10 человек эвакуировали из здания. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").