Суд присяжных в Петербурге может рассмотреть дело фотомодели, обвиняемой в убийстве мужа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Дзержинский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении фотомодели Лилии Судаковой, которая обвиняется в убийстве своего мужа ножом в ноябре 2020 года. Вместе с делом поступило ходатайство о его рассмотрении с участием присяжных заседателей, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Лилии Судаковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных", - сказано в сообщении.

Судакову задержали в начале декабря 2020 года после инцидента в квартире в центре города, где она, как полагают следователи, ударила ножом своего мужа в ходе ссоры на почве ревности. Мужчина позже умер, СК возбудил уголовное дело, а женщину арестовали. Свою вину она тогда признала. В октябре 2021 года суд перевел ее под домашний арест.

Судакова снималась для глянцевых журналов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что официально женщина считается безработной.