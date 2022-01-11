На Тайване приостановили полеты истребителей F-16 после авиакатастрофы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 января. /ТАСС/. Командование военно-воздушных сил Тайваня во вторник распорядилось приостановить все полеты истребителей F-16 в связи с потерей самолета этого типа. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Одноместный истребитель F-16V во второй половине дня пропал с экранов радаров во время группового тренировочного полета. Связь с ним была потеряна спустя 30 минут после вылета с авиабазы в уезде Цзяи. Очевидцы утверждают, что видели самолет падающим в море в районе поселка Дунши у западного побережья острова.

Представители ВВС на пресс-конференции уточнили, что пилот не посылал сигнала тревоги, и нет данных о том, удалось ли ему катапультироваться. В зоне катастрофы развернута поисково-спасательная операция с участием вертолетов и катеров береговой охраны.

Погодные условия в том районе были нормальными, видимость составляла около семи морских миль. Самолет в последний раз проходил проверку эксплуатационной безопасности в конце декабря.

F-16V (Viper) является улучшенной версией истребителя F-16 A/B с усовершенствованной авионикой, радарной системой и вооружениями. В настоящее время Тайвань на совместном с американской корпорацией Lockheed Martin предприятии в городе Тайчжун осуществляет модернизацию всего своего авиапарка этих устаревших машин, состоящих из 141 единицы. Стоимость этого проекта - около $4 млрд. Кроме того, Тайбэй заказал в США еще 66 новых таких самолетов, их поставка должна начаться с 2023 года.