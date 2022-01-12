Число умерших из-за пожара в ковидной больнице в Красноярске увеличилось до трех

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Еще двое пострадавших при пожаре в больнице №20 в Красноярске умерли, сообщили в среду ТАСС в региональном Минздраве. Во вторник сообщалось о смерти одной из пострадавших, таким образом, число жертв пожара увеличилось до трех.

"Подтверждаем, что еще два человека, пострадавших при пожаре, скончались", - сообщили в региональном министерстве.

Пожар произошел 29 декабря. В результате пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы в ожоговое отделение Красноярской краевой больницы в стабильно тяжелом состоянии. Один продолжил лечение в больнице №20.

Площадь пожара составила около 5 кв. м. Из здания были эвакуированы 112 человек. Сообщалось, что при пожаре была повреждена одна палата. По данным министерства, работа медучреждения восстановлена полностью.

Ранее прокуратура края сообщала, что, по предварительным данным, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом.