Врачи диагностировали острое кишечное заболевание у более 30 учеников школы в Чувашии

ТАСС, 12 января. Медики диагностировали острое кишечное заболевание у 32 учеников школы №16 в Новочебоксарске, где дети массово почувствовали недомогание. Еще у троих детей выявили острую вирусную инфекцию с кишечным синдромом, у пятерых - функциональное расстройство желудка, сообщается в среду на сайте минздрава республики.

"Зарегистрировано 46 обращений детей из числа учащихся СОШ №16 Новочебоксарска в медицинские организации с клиникой кишечной инфекции. По оперативным данным, у 32 детей предварительный диагноз - острое кишечное заболевание неясной этиологии, у троих детей - острая вирусная инфекция с кишечным синдромом, у пятерых детей - функциональное расстройство желудка, еще шесть случаев на стадии обслуживания вызова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети проходят амбулаторное лечение. Также одного ребенка госпитализировали в инфекционный стационар городской детской больницы №2, состояние его здоровья оценивается как близкое к удовлетворительному.

По данным ведомства, в "Новочебоксарский медицинский центр" направили первый заместитель министра Алексей Кизилов, профильные специалисты, чтобы вместе с представителями управления Роспотребнадзора по Чувашии выработать решения для работы по эпидемиологическому расследованию случаев заболевания детей. Ситуацию взял на контроль глава Чувашии Олег Николаев.

Следственное управление СК России по Чувашии организовало доследственную проверку по факту массового заболевания учащихся. По предварительным данным следственного управления, 12 января в школу не пришли 197 учащихся. Ранее прокуратура республики сообщала, что 12 января по различным причинам, в том числе по состоянию здоровья, занятия в школе пропустили более 150 учащихся. По информации следственного управления СК России по Чувашии, большая часть из них, со слов родителей, жалуется на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость.