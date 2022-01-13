Бастрыкин сообщил, что в деле Фургала о мошенничестве есть 10 эпизодов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и другие фигуранты дела о мошенничестве и создании преступного сообщества обвиняются в 10 эпизодах преступлений с ущербом на 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" .

"В центральном аппарате завершается расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. По данным следствия, в 2007-2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминированы 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд рублей", - заявил Бастрыкин.

По его словам, наложен арест на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 млрд рублей.

В конце прошлого года сообщалось, что Фургалу предъявлено новое обвинение - по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), семи эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), четырем эпизодам ст. 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями"). Расследование этого дела уже завершено, экс-губернатору предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Фургал не согласен с предъявленными обвинениями и заявил о непричастности к инкриминируемым деяниям.

