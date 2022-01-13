В Дагестане подозреваемым в убийстве учредителя строительной компании предъявили обвинение

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Следователи в Дагестане предъявили обвинение подозреваемым в убийстве учредителя одной из строительных компаний Мурадхана Ризаева. Один из обвиняемых объявлен в розыск, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что суд в Дагестане арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве учредителя строительной компании.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"). Один из обвиняемых объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2021 года 51-летний и 36-летний местные жители вступили в предварительный сговор, разработали совместный план и распределили роли между собой с целью совершения убийства из корыстных побуждений Мурадхана Ризаева. Для реализации своей преступной цели они подыскали орудие преступления, средство для передвижения и следили за мужчиной.

"3 января 2022 года в Махачкале 36-летний обвиняемый произвел выстрелы из гладкоствольного огнестрельного оружия в Мурадхана Ризаева, после чего скрылись с места происшествия. От причиненных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте", - добавили в региональном управлении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, принимаются меры по установлению местонахождения разыскиваемого. Проверяется причастность других лиц к совершению данного преступления.