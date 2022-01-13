АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Сообщение о минировании школ в Архангельске оказалось ложным, взрывных устройств не обнаружили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Архангельской области.

"13 января 2022 года поступила информация о минировании учебных заведений Архангельска. Правоохранительными органами совместно с органами государственной власти проведена проверка поступившей информации и предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования учреждений специалистами инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе.

Все школы Архангельска перевели на дистанционный режим работы, 14 января планируется учеба в обычном режиме.