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Сообщение о минировании школ в Архангельске оказалось ложным

14 января школьники продолжат обучение в очном режиме

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Сообщение о минировании школ в Архангельске оказалось ложным, взрывных устройств не обнаружили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Архангельской области.

"13 января 2022 года поступила информация о минировании учебных заведений Архангельска. Правоохранительными органами совместно с органами государственной власти проведена проверка поступившей информации и предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования учреждений специалистами инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе.

Все школы Архангельска перевели на дистанционный режим работы, 14 января планируется учеба в обычном режиме.

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