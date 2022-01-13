В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве муниципального депутата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Ковернинский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в убийстве предпринимателя и муниципального депутата, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

"Заключение под стражу на два месяца, по 11 марта", - сказал собеседник.

Ранее в среду в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация об убийстве 11 января депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. По данным сайта администрации муниципального округа, Розин входит в местный совет депутатов со сроком полномочий до 2025 года. Подозреваемого в убийстве задержали 12 января в Нижнем Новгороде. Позднее ему предъявили обвинение.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, для задержания подозреваемого в регионе был введен план "Перехват", разыскиваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.