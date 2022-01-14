Уголовное дело возбудили после взрыва в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельного взрывного устройства в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону 7 января, в результате которого погиб мужчина. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По данным источника, сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое изготовил сам погибший. Гражданин России и Украины, имевший военное прошлое, собрал самодельное взрывное устройство из имеющихся в свободной продаже материалов.

"Следователи СК России по данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются при участии сотрудников полиции и управления ФСБ по Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

Говоря о мотивах погибшего, источник пояснил, что мужчина планировал установить взрывное устройство в одной из квартир. Так он хотел отомстить руководителю организации, в которой ранее был учредителем и претендовал на соответствующие выплаты. Мужчина, погибший в инциденте, считал, что в результате незаконных действий руководства организации он лишился порядка 300 млн рублей.

Взрыв в доме на улице Береговой в Ростове-на-Дону произошел 7 января. Как ранее сообщал источник, в многоквартирном доме был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании одной из квартир прогремел еще один взрыв, в результате которого травмы получил сотрудник правоохранительных органов.

ТАСС не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по данной ситуации.