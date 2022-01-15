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В Королевстве Тонга не работает интернет после извержения вулкана

Это извержение стало причиной небольших цунами по всему побережью Тихого океана

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Отключение интернета зафиксировано в Королевстве Тонга после извержения вулкана у его берегов. Об этом сообщила в субботу служба по мониторингу мировой сети NetBlocks.

"Интернет был отключен в Королевстве Тонга после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря. Это извержение стало причиной небольших цунами по всему побережью Тихого океана.

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