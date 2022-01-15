Пожар в природном парке под Одессой локализовали

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Украинские пожарные локализовали пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка недалеко от Одессы. Об этом в субботу сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Пожарные локализовали возгорание камыша на территории Нижнеднестровского национального природного парка, продолжается ликвидация", - говорится в сообщении. Уточняется, что это произошло в 18:28 (19:28 мск).

Пожар начался в субботу в 15:30 (16:30 мск) на территории природного парка в районе села Маяк Одесской области. По данным ГСЧС, огонь распространился на двух участках на общей площади около 20 га, расстояние между ними составляет 5 км. Украинские СМИ сообщали о существовании угрозы распространения огня на дачные поселки, однако в ГСЧС заверили, что сейчас такой опасности нет.

По информации СМИ, тушение осложнено сильным ветром и отсутствием подъезда к очагам горения.

Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории нескольких районов Одесской области. Его площадь превышает 21 тыс. га.