Сиделке, избившей пенсионерку на Урале, переквалифицировали статью на истязание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Подозреваемой по делу об избиении 95-летней пенсионерки в Свердловской области переквалифицировали дело. Ее обвиняют в истязании, совершенном в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Как ранее сообщал ТАСС, по факту избиения 95-летней пенсионерки сиделкой в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Пострадавшая является ветераном труда, у нее зафиксированы многочисленные ушибы. Об инциденте стало известно 7 августа 2021 года.

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). У сиделки не сложились отношения с подопечной, поэтому обвиняемая стала проявлять по отношению к пожилой женщине агрессию, в том числе с применением физической силы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обвиняемая нанесла подопечной несколько ударов тапкой, хватала и таскала ее за волосы, а также несколько раз ударила находившуюся на полу потерпевшую ногами. О произошедшем инциденте стало известно благодаря другой сотруднице патронажной службы, которая заметила телесные повреждения на теле пожилой женщины. Для пострадавшей были вызваны медики, ее госпитализировали.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что ударов ногами по туловищу и рукам потерпевшей было не менее 13-ти. "Своими действиями обвиняемая причинила 95-летней женщине телесные повреждения в виде множественных гематом, кровоподтеков, а также вырвала волосы в теменной и затылочной областях головы. Указанные повреждения квалифицированы экспертом как легкий вред здоровью потерпевшей", - говорится в сообщении.