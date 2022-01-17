СК возбудил дело по факту возгорания цистерны с горючим в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту возгорания цистерны с бензином в гараже частного дома в Новосибирске, в результате которого пострадал подросток. По версии следствия, пожар произошел из-за нарушения норм безопасности при хранении и сбыте бензина, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

16 января в Новосибирске произошло возгорание цистерны с бензином. Сигнал о пожаре поступил в 16:49 (12:49 мск). К моменту прибытия пожарных цистерна уже была полностью охвачена огнем, существовала угроза распространения огня, рядом с загоревшейся цистерной находятся станция технического обслуживания и частный дом. Площадь возгорания составила 200 кв. метров, пострадал один человек.

"По данным следствия, 16 января 2022 года в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно хранения и сбыта бензина, оказания услуг по заправке бензином автомобилей в частном доме по улице Красноармейской в Октябрьском районе Новосибирска, произошло возгорание металлического гаража с емкостями бензина, в результате чего несовершеннолетнему был причинен вред здоровью в виде ожогов тела. В настоящее время подросток находится на домашнем лечении", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".)

В понедельник мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил работникам администрации города совместно с МЧС и МВД провести внеплановые проверки нестационарных объектов для хранения ГСМ.