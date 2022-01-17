Суд в Новосибирске оштрафовал депутата "Единой России" за организацию незаконного митинга

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 10 тыс. рублей за проведение несанкционированного митинга Александра Мухарыцина, депутата "Единой Россия" в городском совете. Об этом сообщается на сайте суда в понедельник.

Мухарыцин был задержан правоохранителями после пикета против повышения тарифов за капитальный ремонт многоквартирных домов, который накануне прошел в Центральном районе города.

"17 января 2022 года постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска Мухарыцин А. М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи"). Мухарыцину А. М. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно протоколу об административном правонарушении, депутату вменяется проведение несогласованного с мэрией Новосибирска митинга 13 ноября 2021 года. Как утоняется в сообщении, Мухарыцин приглашал граждан несанкционированного публичного мероприятия к микрофону для высказывания своего мнения по факту застройки территории у дома 31 по улице Высоцкого Новосибирска торговыми объектами вместо сквера, скандировал лозунги "Скверу быть!".

Как сообщается на сайте горсовета Новосибирска, Мухарыцин является зампредседателя постоянной комиссии по наказам избирателей и членом постоянной комиссии по муниципальной собственности. Входит в депутатское объединение "Единой России".