В Кисловодске суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Суд в Кисловодске арестовал мужчину, который подозревается в жестоком убийстве малолетнего ребенка. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России задержал мужчину. Сегодня Кисловодским городским судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем СК России в отношении обвиняемого назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

По данным следствия, семья оставляла ребенка дома у своей знакомой, которая проживала с сожителем. Утром 15 января они передали ребенка мужчине. Обвиняемый, находясь в неадекватном психоэмоциональном состоянии, нанес мальчику ножевые ранения. Тело ребенка было обнаружено на лестничной клетке многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что по данному факту в следственном отделе по городу Кисловодску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.