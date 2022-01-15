В Кисловодске мужчину задержали по подозрению в убийстве полуторогодовалого ребенка

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Сожитель няни, с которым оставили полуторогодовалого ребенка, в ее отсутствие зарезал мальчика ножом в Кисловодске. Он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Утром 15 января на лестничной клетке общежития в Кисловодске было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. По данному факту в следственном отделе по городу Кисловодск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 54-летний местный житель.

По данным следствия, утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанес мальчику ножевые ранения.

"На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты аппарата. Для дальнейшего расследования руководитель управления поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Следователем СКР подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в пресс-релизе.

В пресс-службе краевой прокуратуры журналистам сообщили, что прокурор Ставропольского края Александр Лоренц взял на личный контроль ход расследования данного уголовного дела. По данным ведомства, "ранее судимый мужчина, являющийся сожителем няни малолетнего ребёнка, воспользовавшись отсутствием женщины, совершил его убийство путем нанесения ножевых ранений".