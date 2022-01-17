Число ростовских школ, куда поступили анонимные угрозы, увеличилось до 92

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Количество школ в Ростове-на-Дону, которые в понедельник получили анонимные сообщения об угрозе совершения теракта, увеличилось до 92. Проверки завершены в 89 учреждениях, информация о минировании не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Всего за сегодняшний день поступили сообщения о заминировании 92 ростовских школ. По всем сообщениям организовано реагирование экстренных служб. В настоящее время завершена проверка 89 образовательных учреждений. Информация о заминировании не подтвердилась", - сообщил представитель мэрии.

В остальных школах проверки еще продолжаются. Как отметили в пресс-службе, образовательный процесс в школах будет скорректирован.

Ранее в понедельник в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону рассказали о том, что анонимные сообщения о минировании поступили в 85 школ города. Была проведена эвакуация персонала и учащихся. Школьники отправлены домой. В управлении информационной политики регионального правительства сообщали, что угрозы для населения нет.