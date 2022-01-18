Два человека пропали без вести после цунами в Королевстве Тонга

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Два человека числятся пропавшими без вести, судьба еще 105 остается неизвестной в Королевстве Тонга, где с 14 января происходит извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Об этом сообщает во вторник радиостанция RNZ.

По ее данным, на северо-восточном побережье главного острова архипелага Тонгатапу после цунами, возникших в результате извержения вулкана, два человека пропали без вести. Сильно пострадала столица островного государства, город Нукуалофа, расположенный на северном берегу, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова. На полуострове Хихифо, расположенном в 21 км к западу от столицы страны, полностью разрушена вся береговая линия, в том числе жилые дома в деревне Канукуполу.

Аварийный маяк, передающий сигнал бедствия, был активирован в районе двух небольших обитаемых островов, расположенных в центральной части архипелага. Связь с ними была потеряна 15 января, восстановить ее не пока не удается. По данным властей Тонга, на острове Фоной проживают 69 человек, а на Манго - 36. Их судьба остается неизвестной.

Согласно данным, полученным со спутников, необитаемый остров Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай практически исчез после взрыва вулкана 15 января. Большая часть островов архипелага покрыта пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Верховная комиссия Королевства Тонга в Австралии сообщила, что связь страны с внешним миром сильно ограничена из-за повреждения подводного кабеля, на ремонт которого уйдет не менее недели.

Как отметил вулканолог Университета Окленда Шейн Кронин, вулкан, который в последний раз извергался в 2014 году, был активен около месяца, прежде чем "магма, перегретая примерно до 1 тыс. градусов по Цельсию, встретилась с 20-градусной морской водой, что вызвало мгновенный и мощный взрыв". "Облака пепла поднялись над островом после извержения, образовав зонтик диаметром 260 км. Сила взрыва <…> наводит на мысль, что это, вероятно, самое крупное извержение с 1991 года, когда начал извергаться вулкан Пинатубо (действующий вулкан, расположенный на филиппинском острове Лусон в 93 км к северо-западу от столицы, города Манилы, - прим. ТАСС)", - сказал Кронин.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.