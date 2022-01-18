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Дело в отношении экс-главы "Автодора"

Суд продлил домашний арест экс-главе "Автодора" по делу о строительстве ЦКАД

Мера пресечения в отношении Сергея Кельбаха действует до 11 марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 11 марта бывшему главе "Автодора" Сергею Кельбаху, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Суд продлил Кельбаху меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта", - сказала представитель суда.

В середине 2019 года генпрокурор России сообщил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СК сообщали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс в размере 2 млрд рублей АО "Крокус интернешнл".

Как указывали тогда в Счетной палате, к срыву сроков строительства ЦКАД привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом. Среди основных причин в Счетной палате назвали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах. При этом из-за неутвержденной проектно-сметной документации по отдельным локальным мероприятиям ЦКАД, по мнению ведомства, невозможно определить полную стоимость строительства. Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на первом и пятом пусковых комплексах ЦКАД на 5,7 млрд рублей и 900 млн рублей соответственно, и неэффективные расходы на 415 млн рублей в ходе подготовки территории для строительства третьего пускового комплекса. Счетная палата отмечала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

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РоссияКельбах, Сергей ВалентиновичДело в отношении экс-главы "Автодора"
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