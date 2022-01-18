Экс-глава службы ракетного вооружения ВМФ не признал вину в хищении 497 млн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Вадим Мовчан не признал вину в хищении более 497 млн рублей, выделенных Минобороны РФ. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Второго западного окружного военного суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста обвиняемому.

"С самого начала следствия мой подзащитный Мовчан отрицал причастность к этому преступлению. Более того, после того, как он заявил о том, что не признает вину, его поместили в камеру "Матросской Тишины" с худшими условиями. Сейчас он содержится не с обвиняемыми в экономических преступлениях, а с ранее судимыми гражданами. Часть из них страдает наркозависимостью и туберкулезом", - сказал в суде адвокат офицера Владислав Фомин.

Он попросил суд изменить меру пресечения подзащитному на домашний арест. Свою просьбу он мотивировал тем, что у следствия отсутствуют доказательства того, что Мовчан, будучи на свободе, окажет давление на свидетелей или иных фигурантов дела. Однако суд оставил решение первой инстанции в силе и признал законным арест офицера до конца января этого года.

Из материалов, представленных в суде, следует, что в момент ареста Мовчан уже не был кадровым военнослужащим, он работал в петербургском Научно-техническом центре "Заслон", который занимается производством специального военного оборудования и приборов самонаведения. Однако в момент совершения вменяемых ему деяний он еще служил в ВМФ.

Ранее сообщалось, что Мовчан обвиняется в хищении более 497 млн рублей, выделенных Минобороны. По версии следствия, он с сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей с использованием своего служебного положения совместно с руководителем ОАО "Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым и главой АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым и другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны при исполнении государственных контрактов совершил хищение денежных средств Министерства обороны РФ в размере 497 732 711 рублей 29 копеек.

В материалах дела отмечается, что Мовчан, узнав о возбуждении в отношении него уголовного дела, встретился в Санкт-Петербурге с заместителем начальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, привлеченного по данному уголовному делу в качестве эксперта для производства комплексной комиссионной военно-технической судебной экспертизы, и попросил отразить в экспертном заключении данные, которые позволили бы ему избежать уголовного преследования.

Второй эпизод

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в деле Мовчана есть и второй эпизод, по которому проходит консультант департамента Военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий. По данным собеседника агентства, ущерб государству по эпизоду, связанному с Клокоцким, составляет 692 732 711 рублей. Этот эпизод связан с хищением средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ. Как отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Клокоцкий сам явился к следователю Главного военного следственного управления СК РФ с повинной, сообщив, что участвовал в совершении преступлений. Как и Мовчан, он был арестован.