На Сахалине третий день подряд эвакуируют людей из школ из-за угрозы взрыва

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании поступили в среду в пять школ и детское отделение больницы города Корсакова на юге Сахалина. Спасатели эвакуировали людей, рассказали журналистам в администрации муниципалитета.

"Утром 19 января поступило сообщение о минировании школ № 1, 2, 4, 6, школы в селе Раздольное и детского отделения центральной городской больницы в городе Корсакове. Прошла эвакуация учащихся, пациентов и сотрудников", - сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации местных властей, все оперативные службы были оповещены, они отправили сотрудников по адресам учебных заведений.

В понедельник неизвестный сообщил о минировании восьми школ Южно-Сахалинска и его пригорода. Оперативные службы обследовали здания, всех сотрудников эвакуировали. Следователи организовали проверку. Школьников в этот день в учреждениях не было, так как в Южно-Сахалинске они находятся на дистанционном обучении с прошлой недели в связи с расчисткой дорог после снежного циклона. Во вторник угрозы взрыва поступили в три школы и один детский сад города Корсакова. Там также была проведена эвакуация учащихся и взрослых.