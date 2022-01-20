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В отношении замглавы Минтранса Токарева возбудили уголовное дело о мошенничестве

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев Министерство транспорта РФ
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Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
© Министерство транспорта РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении заместителя главы Минтранса Владимира Токарева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Владимира Токарева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По месту его жительства были проведены обыски. С ним продолжаются следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства.

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