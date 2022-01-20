Поджигатель соломенного козла в Швеции проведет полгода в тюрьме

СТОКГОЛЬМ, 20 января. /ТАСС/. 40-летний швед приговорен в четверг окружным судом Евле к тюремному заключению сроком на шесть месяцев за сожжение рождественского соломенного козла в центре города. Осужденный также должен возместить ущерб муниципалитету в размере 109 082 крон (более $11 960), сообщает телеканал SVT.

Когда начался процесс, адвокат правонарушителя заявил, что мужчина признал преступление и согласен на возмещение ущерба. Но когда подозреваемого заслушали в суде, он отказался от своих показаний.

Окружной суд в приговоре пишет, что прокуратура представила видео и фотографии с места происшествия. На них есть большое сходство между человеком, который поджигает скульптуру, и обвиняемым.

Гигантский соломенный козел, устанавливаемый перед Рождеством в самом центре города Евле в 175 км к северо-западу от Стокгольма, вновь сгорел в ночь на 17 декабря 2021 года. На месте происшествия был задержан пытавшийся его покинуть 40-летний мужчина из города Кальмар, на руках которого была сажа.