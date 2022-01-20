В Рязанской области возбудили административное дело после падения гимнастки в цирке

ТАСС, 20 января. Прокуратура Рязанской области по итогам проверки, проведенной после падения с высоты гимнастки во время выступления в Рязанском государственном цирке 9 января, возбудила административное дело. Гендиректору цирковой компании "Журавли" вменяется нарушение требования охраны труда, сообщила в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратурой Советского района города Рязани проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда по факту падения 09.01.2022 артистки, являющейся работником ООО "Цирковая компания "Журавли". <...> В отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также внесено представление об устранении выявленных нарушений, материалы административного дела направлены в Гострудинспекцию.

Как сообщалось, днем 9 января воздушная гимнастка упала во время представления с высоты около трех метров, получив ушибы. По факту инцидента прокуратура Советского района Рязани назначала проверку.