{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Рязанской области возбудили административное дело после падения гимнастки в цирке

Гендиректору ООО "Цирковая компания "Журавли" вменяется статья о нарушении требования охраны труда

ТАСС, 20 января. Прокуратура Рязанской области по итогам проверки, проведенной после падения с высоты гимнастки во время выступления в Рязанском государственном цирке 9 января, возбудила административное дело. Гендиректору цирковой компании "Журавли" вменяется нарушение требования охраны труда, сообщила в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратурой Советского района города Рязани проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда по факту падения 09.01.2022 артистки, являющейся работником ООО "Цирковая компания "Журавли". <...> В отношении генерального директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также внесено представление об устранении выявленных нарушений, материалы административного дела направлены в Гострудинспекцию.

Как сообщалось, днем 9 января воздушная гимнастка упала во время представления с высоты около трех метров, получив ушибы. По факту инцидента прокуратура Советского района Рязани назначала проверку.

Теги
РоссияРязанская область
Замглавы департамента здравоохранения Ивановской области отстранили от работы после ареста
Департамент здравоохранения региона оказывает содействие правоохранительным органам
Читать полностью