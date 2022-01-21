В Хасавюрте прокуратура организовала проверку после массового отравления жителей

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после госпитализации свыше 40 человек с кишечной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Хасавюрта организована проверка сообщения о массовом отравлении детей. По предварительным данным, по состоянию на 18 января 2022 года, в центральной городской больнице проходят лечение свыше 40 несовершеннолетних с признаками острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обращения за медицинской помощью в Хасавюрте начались с первого января. Всего за это время к врачам обратились 146 человек, большинство из которых дети.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.