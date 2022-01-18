В Дагестане 48 детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. В Дагестане почти 50 детей находятся на стационарном лечении в больнице в Хасавюрте с диагнозом "острая кишечная инфекция", об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В ответ на распространяемую в социальных сетях информацию, что в Хасавюрте якобы более 300 детей заразились кишечной инфекцией, сообщаем, что, по информации ЦГБ им. Аскерханова, в настоящее время 48 детей находятся на стационарном лечении в больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, среди пациентов есть жители других городов и районов. Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудниками больницы проводятся подворовые обходы.

