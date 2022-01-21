СК в Дагестане возбудил дело в отношении сотрудника администрации Каспийска

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Каспийска и местного жителя. Они подозреваются во взяточничестве, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

Ранее источник сообщил ТАСС, что следственные мероприятия проходят в управлении имущественных отношений города Каспийска.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста управления имущественных отношений администрации города Каспийска и 30-летнего местного жителя. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч.1 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2021 года главный специалист управления администрации города Каспийска с целью получения взятки обратился к собственнику нестационарного торгового павильона, сообщив о негативных последствиях в виде сноса торгового павильона ввиду истечения срока договора аренды и необходимости сбора документов. В последующем он сообщил предпринимателю, что для разрешения вопроса о заключении нового договора аренды места подойдет его знакомый, который донесет необходимые требования.

"Посредник выдвинул предпринимателю требование о передаче им денежных средств в размере 100 тыс. рублей для одобрения заключения договора аренды места. Усомнившись в правомерности действий подозреваемых, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о требовании у него взятки. 18 января 2022 года в салоне своего автомобиля после получения взятки посредник задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан", - добавили в СК по региону.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.