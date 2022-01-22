{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани перекрыли перевал "Волчьи ворота" из-за непогоды

На развилке Анапа - Краснодар установили пункт обогрева

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Перевал "Волчьи ворота" перекрыт под Новороссийском из-за непогоды, на дороге работает пункт обогрева, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 23:30 21.01.2022 г.: перевал "Волчьи ворота", Краснодарский край, муниципальное образование г. Новороссийск, перекрыт. Пункт обогрева расположился на перевале, на развилке Анапа - Краснодар", - говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю накануне распространило штормовое предупреждение до 24 января в связи с ожидающимися сильными осадками в виде дождя и снега, сопровождающимися ветром, возможны подъемы уровней воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Крымском районе Кубани стабилизировался уровень воды в реках
На трассе "Краснодар - Верхнебаканский" продолжают работать пункты обогрева
Читать полностью