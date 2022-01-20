На Кубани объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае до 24 января в связи с ожидающимися сильными осадками в виде дождя и снега, сопровождающимися ветром. Также возможны подъемы уровней воды в реках, об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"В течение суток 21, 22 и 23 января, а также ночью и утром 24 января местами в крае (исключая муниципальное образование г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/ с; в отдельных районах - до 29 м/с. [Объявлено] штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Северском, Абинском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе и Геленджике ожидаются подъемы уровней воды с возможным превышением неблагоприятных отметок.