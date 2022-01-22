На место убийства семьи в Омской области направили криминалистов центрального аппарата СК

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

"Учитывая жестокость, с которой было совершено данное преступление, председатель СК для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата. Кроме того, дано поручение руководству Главного следственного управления СК оказать региональному подразделению ведомства необходимую практическую помощь в расследовании всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Руководителю следственного управления СК по Омской области поручили оперативно доложить о результатах первоначально проведенных следственных действий.

По предварительным данным, утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей - 14-летняя девочка и ее шестилетний брат - спаслись, убежав из дома к соседям. Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.