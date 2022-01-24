Суд в Приамурье арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве полугодовалого сына

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Белогорский городской суд в Амурской области заключил под стражу 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве семимесячного сына, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

Отец полугодовалого ребенка был задержан в Приамурье по подозрению в убийстве сына в воскресенье. По словам 32-летнего мужчины, ночью ребенок мешал ему спать, тогда он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент он вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой, получив смертельную травму.

"Белогорский городской суд удовлетворил ходатайство руководителя следственного отдела по городу Белогорску следственного управления СК РФ по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

В следственном изоляторе мужчина будет находиться на период предварительного следствия.